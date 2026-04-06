06.04.2026
Понеделник, 6 април 2026
Никола Ристановски прогласен за најдобар актер на вечерта посветена на „Миливоје Живановиќ“

06.04.2026

Македонскиот актер Никола Ристановски е добитник на наградата за најдобар актер на втората вечер од јубиларните 30-ти Глумачки свечаности „Миливоје Живановиќ“, кои се одржуваат во Пожаревац.
Ристановски беше награден за улогата на професорот Мишел Бабиќ во претставата „Уна“, во продукција на Звездара театар. И стручниот жири и жири-комисијата составена од публика едногласно одлучиле токму тој да биде лауреат на вечерта.

Претставата „Уна“ е работена по мотиви од роман на Момо Капор, а драматизацијата ја потпишува Стеван Копривица. Режијата е на македонскиот режисер Дејан Пројковски, а премиерата се одржа во октомври минатата година на сцената „Данило Бата Стојковиќ“ во Белград.

Ова е второ значајно признание за Ристановски за истата улога, откако во 2025 година ја доби наградата за најдобро актерско остварување на Денови на Зоран Радмиловиќ.

Костимограф на претставата е Ивана Ристиќ, додека музиката ја компонираше Горан Трајкоски.

Фестивалот „Миливоје Живановиќ“ важи за еден од значајните театарски настани во регионот, каде се претставуваат врвни актерски остварувања од балканската сцена.

Поврзани вести

Култура  | 22.01.2026
„Бесачи“ на Јавор Грдев повторно на големата сцена на МНТ, претставите се закажани за 9 и 10 февруари
Култура  | 13.10.2025
Пројковски, Ристановски, Светозарев и Трајковски и дадоа сосема ново, модерно театарско руво на претставата „Уна“ синоќа во Белград
Филм  | 08.08.2025
Мастер-клас со Никола Ристановски на програмата на „Дрим Шорт“ за вториот фестивалски ден