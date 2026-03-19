Инспекторатот на УСАИД откри измама при исплатата на 26 милијарди долари помош за Украина

Канцеларијата на генералниот инспектор на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД) открила сериозни прекршувања во надзорот на исплатата на средствата за Украина. Изведувачите на УСАИД ангажирани за надгледување на 26 милијарди долари директна буџетска поддршка систематски не ги поднеле потребните извештаи.

Заменик-комесарот на генералниот инспектор, Адам Каплан, на сослушување потврди дека има проблеми со известувањето од страна на изведувачите во Украина. Администрацијата на Вашингтон веќе распоредила ревизори во осум земји, вклучувајќи ја и Украина, за да ја надгледуваат обезбедената помош.

Канцеларијата на генералниот инспектор има кривични истражители со полно работно време со седиште во Киев кои истражуваат случаи на измама и корупција поврзани со обезбедувањето невоена помош.