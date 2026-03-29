Хутите од Јемен лансирале уште една крстосувачка ракета кон Израел

Од Јемен кон Израел вчера беше лансирана ракета, што е втор ваков напад од почетокот на војната во Иран пред еден месец, соопшти израелската војска доцна синоќа.

Дрон бил забележан над јужниот израелски град Еилат, а крстосувачка ракета беше пресретната пред да стигне до израелска територија, пренесе ДПА повикувајќи се на Тајмс оф Израел.

Во саботата наутро, јеменската милиција лансира ракета кон Израел за првпат од почетокот на војната со Иран пред еден месец. Оваа ракета исто така беше неутрализирана од израелската воздушна одбрана.

Милицијата Хути го потврди вечерниот напад во соопштение. Нивната втора воена операција во денот се состоеше од „бараж на крстосувачки ракети и дронови“ и беше насочена против голем број стратешки и воени цели во јужен Израел, објави нивната команда во Сана.

На почетокот на војната, која почна со американско-израелските напади врз Иран кон крајот на февруари, Хутите поддржани од Иран ветија „целосна и непоколеблива солидарност“ со Техеран. Неодамна се зголемија стравувањата дека исламистичката милиција ќе интервенира од Јемен.

Хутите во минатото постојано ги напаѓаа трговските бродови во Црвеното Море и Аденскиот Залив. Овие водени патишта претставуваат клучна врска меѓу Медитеранот и Индискиот Океан и се сметаат за едни од најважните трговски рути во светот.