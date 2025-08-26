Гори пристаништето во Хамбург, има повредени

Десетици противпожарни екипи се на местото на настанот, додека полицијата го затвори пристаништето, објави „Билд“. Магацинот што гори се наоѓа на улицата Мигенбургер во хамбуршкиот округ Ведел. Густ црн чад зафати неколку соседни компании.

Досега, пет лица се повредени поради пожарот во областа Ведел, југоисточно од центарот на градот. Едно е во критична состојба, а друго е сериозно повредено. Дваесет и пет лица се евакуирани од опасната зона. Меѓу повредените се двајца пожарникари кои се лекуваат во болница поради акустична траума.

Повеќе од 16 часа откако избувна катастрофален пожар во пристаништето во Хамбург, пожарникарите сè уште се борат да го изгаснат пламенот. Според портпаролот на противпожарната служба во вторник наутро, се очекува операциите по гаснењето да траат до попладне. Истражителите на пожарот веројатно ќе ја започнат својата работа подоцна во текот на денот – но дури откако местото ќе биде прогласено за безбедно од страна на противпожарната служба, изјави портпарол на полицијата.

Противпожарната служба испрати неколку противпожарни возила, но поради експлодирачки боци со гас и летачки остатоци, тие наводно сè уште не стигнале до изворот на пожарот. Според извештаите, погодено е и возило на брзата помош. Потврдено е дека има повредени во пожарот, но нивниот број не е познат.

🚨BREAKING: Large warehouse engulfed in major fire at Hamburg Port, Germany with explosions; nearby A1 motorway closed, several injured. pic.twitter.com/tQRo7YJkwe — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 25, 2025

Железничката линија што води до главната железничка станица во Хамбург е затворена. Во меѓувреме, службите за итни случаи издадоа и предупредување до јавноста:

„Чадот од пожарот може да ве загрози во областа Хамбург-Ведел. Облакот од чад се движи кон југоисток. Засегнати се следните региони: Ведел, Мурфлајт и Бергедорф.“

#BreakingNews

Massive fire in #Hamburg! Thick black smoke clouds drifted over the southeastern neighborhoods in Hamburg. Several warehouses are burning. Explosions were heard repeatedly. 🔥 https://t.co/fsb5SOGwPN pic.twitter.com/bzyuqJnuQ0 — Stefan K. (@Nighttiger1) August 25, 2025

Жителите на погодените подрачја треба да ги држат сите пристапни патишта до пожарот чисти, да ги затворат прозорците и вратите и да ги исклучат системите за вентилација и климатизација.