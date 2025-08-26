 Skip to main content
26.08.2025
Вторник, 26 август 2025
Гори пристаништето во Хамбург, има повредени

26.08.2025

Десетици противпожарни екипи се на местото на настанот, додека полицијата го затвори пристаништетообјави „Билд“. Магацинот што гори се наоѓа на улицата Мигенбургер во хамбуршкиот округ Ведел. Густ црн чад зафати неколку соседни компании.

Досега, пет лица се повредени поради пожарот во областа Ведел, југоисточно од центарот на градот. Едно е во критична состојба, а друго е сериозно повредено. Дваесет и пет лица се евакуирани од опасната зона. Меѓу повредените се двајца пожарникари кои се лекуваат во болница поради акустична траума.

Повеќе од 16 часа откако избувна катастрофален пожар во пристаништето во Хамбург, пожарникарите сè уште се борат да го изгаснат пламенот. Според портпаролот на противпожарната служба во вторник наутро, се очекува операциите по гаснењето да траат до попладне. Истражителите на пожарот веројатно ќе ја започнат својата работа подоцна во текот на денот – но дури откако местото ќе биде прогласено за безбедно од страна на противпожарната служба, изјави портпарол на полицијата.

Противпожарната служба испрати неколку противпожарни возила, но поради експлодирачки боци со гас и летачки остатоци, тие наводно сè уште не стигнале до изворот на пожарот. Според извештаите, погодено е и возило на брзата помош. Потврдено е дека има повредени во пожарот, но нивниот број не е познат.

Железничката линија што води до главната железничка станица во Хамбург е затворена. Во меѓувреме, службите за итни случаи издадоа и предупредување до јавноста:

„Чадот од пожарот може да ве загрози во областа Хамбург-Ведел. Облакот од чад се движи кон југоисток. Засегнати се следните региони: Ведел, Мурфлајт и Бергедорф.“

Жителите на погодените подрачја треба да ги држат сите пристапни патишта до пожарот чисти, да ги затворат прозорците и вратите и да ги исклучат системите за вентилација и климатизација.

