26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Неделник

Деканот на Градежниот факултет Горан Марковски ќе биде кандидат за градоначалник на Скопје

Скопје

26.08.2025

И Граѓанската платформа „Независни заедно“ ќе има свој кандидат за градоначалник на Скопје, професор доктор Горан Марковски – Декан на Градежниот факултет, како што го најавуваат „истакнат интелектуалец и борец за безбедно и убаво Скопје“.

Заедно да му дадеме шанса на градот, шанса да го водат стручни лица со храбро лидерство и визија за поубав град по мерка на човекот“, порачаа од грашанската платформа „Независни заедно“, составена од „Шанса за Центар“, „Зелените за Гази Баба“ и „Групација 389“.

„Ова претставување е дел на поширока граѓанска иницијатива што ќе ја врати довербата во институциите и ќе покаже дека промена е можна доколку заедницата стои обединета и граѓанинот е на прво место во политика“, најавија тие.

