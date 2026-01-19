 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Германскиот вицеканцелар: Трамп ги преминува европските „црвени линии“ за Гренланд

Свет

19.01.2026

Германскиот министер за финансии Ларс Клингбаил, смета дека во Европа е достигнат лимитот на трпението околу Гренланд, објавува „Блумберг“.

Постојано се соочуваме со нови провокации, постојано се соочуваме со нов антагонизам, кон што се стреми претседателот Трамп, и тука ние Европејците мора јасно да ставиме до знаење дека лимитот е достигнат“, изјаву Клингбаил во Берлин, зборувајќи заедно со својот француски колега, Роланд Лескир.

Понатаму, Клингбаил, кој е германски вицеканцелар, се закани со одмазднички санкции против САД за воведувањето царини од 10%.

Постои законски воспоставен европски инструмент кој ни овозможува да одговориме на економската уцена со многу чувствителни мерки и сега мора да ја испитаме можноста за примена на овие мерки“, додаде Клингбаил.

Oткако Трамп им се закани: Германските војници го напуштаат Гренланд

Поврзани вести

Свет  | 19.01.2026
Германските компании речиси ги преполовија своите инвестиции во САД откако Трамп се врати на власт
Свет  | 18.01.2026
САД убија лидер поврзан со Ал Каеда во Сирија
Свет  | 17.01.2026
„Заплашувањето и заканите нема да нè погодат“, Европските лидери му одговорија на Трамп
﻿