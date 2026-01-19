Германскиот вицеканцелар: Трамп ги преминува европските „црвени линии“ за Гренланд

Германскиот министер за финансии Ларс Клингбаил, смета дека во Европа е достигнат лимитот на трпението околу Гренланд, објавува „Блумберг“.

Постојано се соочуваме со нови провокации, постојано се соочуваме со нов антагонизам, кон што се стреми претседателот Трамп, и тука ние Европејците мора јасно да ставиме до знаење дека лимитот е достигнат“, изјаву Клингбаил во Берлин, зборувајќи заедно со својот француски колега, Роланд Лескир.

Понатаму, Клингбаил, кој е германски вицеканцелар, се закани со одмазднички санкции против САД за воведувањето царини од 10%.