 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Германија го повлече персоналот од амбасадата во Багдад

Свет

10.03.2026

Фрипик

Германија привремено го повлекла персоналот на својата амбасада во Багдад, поради зголемени безбедносни ризици кои произлегуваат од конфликтот на Блискиот исток, соопшти портпаролот на германското Министерство за надворешни работи.

Персоналот на германската амбасада во Багдад сега е привремено преместен од Ирак поради заканата“, рече портпаролот, пренесувајќи денес Ројтерс.

Портпаролот додаде дека безбедноста на персоналот на амбасадата во Багдад се проценува континуирано, како и дека правните и конзуларните услуги на амбасадата веќе подолго време биле сериозно ограничени поради безбедносната ситуација.

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул изјави доцна синоќа во Никозија, за време на посетата на Кипар, дека за регионалната ситуација разговарал со американскиот државен секретар Марко Рубио. Двајцата го осудија „неселективното“ дејствување на Иран против земјите во регионот и го повикаа Техеран да ги прекине нападите.

Поврзани вести

Свет  | 04.03.2026
Германија нема да учествува во нападите врз Иран, Писториус повика на деескалација
Свет  | 04.03.2026
Дрон падна и во Ирак
Свет  | 01.03.2026
Во нападите врз Техеран оштетена амбасадата на Србија
﻿