Финска бара 9,55 милиони евра од ЕУ за поправка на подводни кабли

Финска аплицираше за 9,55 милиони евра финансирање од Европската комисија за зајакнување на своите капацитети за поправка на подводни кабли, соопшти финското Министерство за транспорт и врски.

Балтичкиот регион е во состојба на зголемена готовност по серија прекини на енергетските кабли, гасоводите и телекомуникациските мрежи, додека подводната инфраструктура е дополнително изложена на технички дефекти и инциденти. Проектот е координиран од финската Национална агенција за вонредни ситуации, со учество на партнери од Финска, Шведска и Естонија, со цел скратување на времето за поправка на подводните комуникациски и енергетски кабли во случај на сериозни инциденти, како во редовни, така и вонредни околности, според соопштението на Министерството.

Исто така, има за цел да обезбеди капацитет за поправка доколку пазарот не успее да го обезбеди или поморскиот сообраќај е ограничен.

Финското министерство соопшти дека одлуките за финансирање ќе бидат донесени на есен годинава, повикувајќи се на индикативната временска рамка на Европската комисија.

Во Балтичкото Море кон крајот на 2024 и почетокот на 2025 година, имаше серија оштетувања на клучните податоци за подморниците и енергетските кабли, кои поврзуваат земји како Финска, Германија, Шведска и Литванија.

Шведскиот орган за истрага на несреќи (СХК) во април 2025 година соопшти дека штетата на каблите C-Lion1 и BCS East-West Interlink е предизвикана од влечењето на сидрото на кинескиот брод Yi Peng 3 на растојание од над 100 милји (околу 160-180 км). Иако е потврдено дека штетата е предизвикана од сидро, шведските истражители наведуваат дека нема доволно цврсти докази за намерна саботажа.