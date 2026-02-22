 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Распореден турски носач на беспилотни летала во Балтичкото Море: НАТО испраќа до Русија „јасен сигнал кон исток“

Свет

22.02.2026

vidar-nordli-mathisen-on-unsplash

Турција го распоредува носачот на беспилотни летала ТЦГ Анадолу во Балтичкото Море. Командата на здружените сили на НАТО во Брунсум, Холандија објави дека бродот ќе биде распореден покрај брегот на Летонија како дел од операцијата Источна стража.

Според алијансата, ТЦГ Анадолу се префрла во воздушната команда на НАТО и ќе се користи за подобрување на воздушниот надзор и одбраната долж источната граница на блокот. НАТО нагласува дека ова е демонстрација на нејзината подготвеност за зајакнување на сојузничката безбедност во регионот.

Во објава на социјалните медиуми, командата го нарече распоредувањето „јасен сигнал кон исток“ и забележа дека ТЦГ Анадолу е најголемиот брод во силите што учествуѕваат во „Steadfast Dart 26“.

Поврзани вести

Балкан  | 06.02.2026
Полковник на грчкото воздухопловство упасен затоа што го шпиунирал НАТО во корист на Кина
Свет  | 03.02.2026
Калас: Формирањето на европска армија би било исклучително опасно
Свет  | 03.02.2026
Германскиот министер за одбрана: Односите во НАТО се како кај брак на работ на развод
﻿