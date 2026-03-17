Европските лидери со порака до Трамп – Не прифаќаме притисоци за туѓа војна

Европските лидери му испратија јасна порака на Доналд Трамп, а таа е дека Европа нема да учествува во обезбедувањето на Ормускиот Теснец. Министрите за надворешни работи на 27-те земји членки во понеделникот се собраа во Брисел за да разговараат за повикот на американскиот претседател до европските земји да помогнат во обезбедувањето на клучниот воден пат, кој Иран го блокираше како одмазда за воздушните напади на САД и Израел.

По часови разговори зад затворени врати, европските дипломати ја отфрлија идејата за проширување на поморската мисија на ЕУ „Аспидес“ и заклучија дека тоа е американски проблем што Вашингтон мора сам да го реши, пишува Политико.

Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи, Каја Калас, по состанокот изјави дека иако постои „јасна желба“ за зајакнување на поморската мисија на ЕУ на Блискиот Исток, сепак во овој момент „нема волја за промена на мандатот“ за испраќање воени бродови во теснецот.

„Европа нема интерес за бесконечна војна. Ова не е европска војна, но европските интереси се директно изложени на ризик“, рече Калас. „Земјите членки не покажаа волја да го прошират мандатот на Ормускиот Теснец. Никој не сака активно да влезе во оваа војна“, повтори таа.

Трамп го стави НАТО на тест?

Трамп за време на викендот за „Фајненшл тајмс“ изјави дека би било „многу лошо за иднината на НАТО“ доколку европските земји не одговорат на неговиот повик. Тој објави на социјалните мрежи дека е во контакт со седум земји за обезбедување на теснецот, но не прецизираше кои.

Трамп во понеделникот им изјави на новинарите дека е уверен дека Франција ќе им помогне на Соединетите Американски Држави.

„Мислам дека ќе го сторат тоа. Разговарав со него вчера“, рече американскиот претседател, осврнувајќи се на неговиот француски колега Емануел Макрон.

Но, тој додаде дека „не е задоволен“ од одговорот на Велика Британија и дека е „многу изненаден“ откако премиерот Кир Стармер рекол дека нема да биде вовлечен во „поширока војна“ околу Иран.

Иако Трамп инсистираше дека на САД „не им треба помош“ и дека Америка е „најсилната нација во светот“, неговото барање беше тест за солидарност во време кога блокадата на теснецот од страна на Иран ги зголемува цените на нафтата.

– Со години велам дека тие нема да бидат таму ако некогаш ни требаат“, рече американскиот претседател.

Берлин и Луксембург со критики за воената акција врз Иран

„Американците, заедно со Израелците, го избраа овој пат“, рече германскиот министер за одбрана Борис Писториус, додавајќи дека главната одговорност на Германија е да ја брани територијата на НАТО. „Ние не ја започнавме оваа војна“, нагласи тој.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц, исто така, ја отфрли идејата за вмешаност на Берлин во конфликтот, кој избувна откако САД и Израел извршија напади врз Техеран на 28 февруари и го убија врховниот лидер на Иран.