ЕУ и Велика Британија потпишаа договор за слободно движење помеѓу Шпанија и Гибралтар

Европска унија и Велика Британија денеска во Брисел потпишаа договор со кој се укинуваат граничните контроли и се овозможува слободно движење на луѓе и стоки помеѓу Шпанија и територијата Гибралтар, кој е под британска контрола.

Договорот беше потпишан од европскиот комесар за трговија Марош Шефчович и британскиот министер за Европа, Стивен Доути, а присуствуваше и премиерот на Гибралтар, Фабијан Пикардо.

Договорот ги отстранува сите физички бариери и контроли на копнената граница помеѓу Гибралтар и Шпанија и вклучува планови за поблиска интеграција на територијата со Шенген зоната и единствениот пазар на ЕУ, додека целосно го заштитува британскиот суверенитет над Гибралтар, на барање на Лондон.

Од утре на граничниот премин помеѓу Гибралтар и шпанскиот град Ла Линеа, кој го преминуваат илјадници луѓе секој ден, повеќе нема да има проверки на документи.

Гибралтар, мала територија со население од речиси 40.000 жители во најјужниот дел на Ибериски Полуостров, прима околу 15.000 шпански работници секој ден, што е речиси половина од нејзината работна сила.

Договорот меѓу Лондон и Брисел беше постигнат во јуни минатата година по години тешки преговори, во кои учествуваше и Шпанија. Граничните контроли беа воведени по референдумот за Брегзит во 2016 година и излегувањето на Велика Британија од ЕУ.

За утре е предвидено премиерот на Шпанија, Педро Санчез да го посети Гибралтар.

Гибралтар е под контрола на Велика Британија од 1713 година со Договорот од Утрехт. Британска прекуморска територија се наоѓа на Шпанија, а останатите делови и се опколени со Средоземно Море и Атлантски Океан.