ЕУ и Велика Британија ќе го преиспитаат одржувањето на самитот во Брисел по оставката на Стармер

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Европската Унија и Велика Британија ќе го преиспитаат одржувањето на самитот што беше закажан во Брисел, по оставката на британскиот премиер Кир Стармер, соопшти Европската комисија.

По објавувањето на оставката на премиерот Кир Стармер, заедно со претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, ќе го преиспитаме одржувањето на самитот што беше најавен минатата недела и ќе донесеме соодветна одлука – изјави портпаролката на Европската комисија, Паула Пињо.

Таа нагласи дека односите на Унијата со Велика Британија се и ќе останат силни.

Претходно, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, му оддаде признание на Стармер за неговиот ангажман.