Царините на Трамп предизвикуваат 8 милијарди евра загуби за европската автомобилска индустрија

Автомобилската индустрија на ЕУ трпи осум милијарди евра загуби поради царините воведени од американскиот претседател Доналд Трамп, објави „Фајненшл тајмс“ (ФТ).

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ги зголеми царините за автомобили од Европа од 2% на 27,5% во април минатата година. Потоа, по склучувањето на трговски договор меѓу САД и ЕУ, царините беа намалени на 15% во август, наведува британскиот весник.

Според изданието, вкупните загуби на автомобилската индустрија на ЕУ изнесуваат осум милијарди евра, а најголемите загуби паднаа на:

Фолксваген – 3,6 милијарди евра;

БМВ – 2,1 милијарди евра;

Мерцедес-Бенц – 1,3 милијарди евра.

Условите за работа значително се влошија. Под овие услови, мерките за намалување на трошоците нема да бидат доволни. Мораме фундаментално да го реструктуираме нашиот производствен модел“, вели финансискиот директор на Фолксваген, Арно Антиц.

Според ФТ, Трамп е подготвен да нанесе уште еден удар на европската автомобилска индустрија со зголемување на царините на 25%. Засега, оваа одлука е одложена до 4 јули, нагласува „Фајненшл тајмс“.