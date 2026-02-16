 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Британскиот премиер Кир Стармер сака поголеми овластувања за регулирање на пристапот на децата до онлајн содржини

Свет

16.02.2026

Британскиот премиер Кир Стармер ќе бара поголеми овластувања за креирање регулативи за пристап до онлајн содржини, велејќи дека е неопходно да се заштитат децата од брзо менувачките ризици во дигиталниот свет.

Британските власти минатиот месец објавија дека ќе одржат консултации за забрана на социјалните медиуми за деца под 16 години, по моделот на Австралија. Шпанија, Грција и Словенија исто така планираат слични забрани.

Технологијата се развива навистина брзо и законот не смее да се занемари, рече Стармер во соопштението.

Новите овластувања што ги бара веројатно ќе доведат до помало учество на Парламентот во разгледувањето на идните забрани.

Од канцеларијата на Стармер соопштија дека тоа е неопходно за да може по консултациите „да се дејствува брзо, врз основа на направените констатации, во рок од неколку месеци, наместо да се чека со години за да се донесат нови законски мерки по секоја промена во технологијата“.

