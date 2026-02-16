Сиднеј: Обвинетиот за нападот на плажата Бонди првпат на суд

Обвинетиот убиец од плажата Бонди, Навид Акрам, денеска се појави пред австралискиот суд преку видео врска, на неговото прво јавно сослушување по најлошото масовно пукање во земјата во последните речиси три децении, пренесува Тајмс оф Израел.

Акрам е обвинет за извршување терористички напад на прославата на Ханука во декември, заедно со неговиот татко, Саџид, кој беше застрелан и убиен од полицијата за време на пукањето.

Тој е обвинет за тероризам, 15 убиства, десетици точки за нанесување на повреди со намера убиство и за поставување експлозиви.

Тој се појави во судот во Сиднеј околу пет минути преку видео врска од затворот, според соопштението од судот и локалните медиуми.

Временската рамка на доказите беше исто така дискутирана, соопшти судот.

Акрам носеше зелена маичка за време на сослушувањето, кое се однесуваше главно на технички прашања како што е прикривање на идентификацијата на некои жртви, соопштија локалните медиуми.

Акрам следно ќе се појави на суд на 9 март.

Нападот го шокираше австралиското општество и предизвика меѓународни реакции, бидејќи се случи на јавен простор за време на верски настан, зголемувајќи ја загриженоста за екстремистичко насилство во земјата.