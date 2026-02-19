 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Британска двојка осудена на 10 години затвор во Иран поради обвинение за шпионажа

Свет

19.02.2026

Британските државјани Линдзи и Крег Форман се осудени на по 10 години затвор во Иран поради обвинение за шпионажа, соопшти нивното семејство.

Двојката од Источен Сасекс е уапсена во јануари минатата година за време на патување со мотоцикл низ Иран и се наоѓа во затворот Евин во Техеран, објави Скај њуз.

Тие ги негираат обвиненијата, а пресудата беше изречена по тричасовно судење на 27 октомври пред судијата Аболгасем Салавати во Исламскиот револуционерен суд.

Британската министерка за надворешни работи Ивет Купер ја осуди казната како „крајно ужасна и неоправдана“, велејќи дека владата ќе работи неуморно за да ги врати во Велика Британија.

Синот на Линдзи Форман, Џо Бенет, рече дека на двојката не и било дозволено да ја изнесе одбраната и дека не се презентирани докази за поддршка на обвиненијата. Тој додаде дека тие веќе поминале повеќе од 13 месеци во притвор и изрази загриженост за нивната здравствена состојба и недостигот на транспарентност во постапката.

Пред изрекувањето на пресудата, Крег Форман ги опиша тешките услови во притвор и 57-те дена што ги поминал во самица, наведувајќи дека тие „физички и емоционално го скршиле“.

Министерството за надворешни работи на Велика Британија ги предупредува граѓаните да не патуваат во Иран поради ризикот од апсење и притвор. Во последниве години, Техеран уапси повеќе странски државјани и лица со двојно државјанство, што западните земји и организациите за човекови права го оценуваат како политички мотивиран потег.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 06.02.2026
Иран го отфрлил американското барање да запре со збогатувањето ураниум
Свет  | 06.02.2026
Во дух на преговорите: САД воведуваат нови санкции за Иран само неколку часа по разговорите во Оман
Свет  | 04.02.2026
Трамп се откажал од воена акција против Иран, фокусирајќи се на преговори и притисок
﻿