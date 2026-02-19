Британска двојка осудена на 10 години затвор во Иран поради обвинение за шпионажа

Британските државјани Линдзи и Крег Форман се осудени на по 10 години затвор во Иран поради обвинение за шпионажа, соопшти нивното семејство.

Двојката од Источен Сасекс е уапсена во јануари минатата година за време на патување со мотоцикл низ Иран и се наоѓа во затворот Евин во Техеран, објави Скај њуз.

Тие ги негираат обвиненијата, а пресудата беше изречена по тричасовно судење на 27 октомври пред судијата Аболгасем Салавати во Исламскиот револуционерен суд.

Британската министерка за надворешни работи Ивет Купер ја осуди казната како „крајно ужасна и неоправдана“, велејќи дека владата ќе работи неуморно за да ги врати во Велика Британија.

Синот на Линдзи Форман, Џо Бенет, рече дека на двојката не и било дозволено да ја изнесе одбраната и дека не се презентирани докази за поддршка на обвиненијата. Тој додаде дека тие веќе поминале повеќе од 13 месеци во притвор и изрази загриженост за нивната здравствена состојба и недостигот на транспарентност во постапката.

Пред изрекувањето на пресудата, Крег Форман ги опиша тешките услови во притвор и 57-те дена што ги поминал во самица, наведувајќи дека тие „физички и емоционално го скршиле“.

Министерството за надворешни работи на Велика Британија ги предупредува граѓаните да не патуваат во Иран поради ризикот од апсење и притвор. Во последниве години, Техеран уапси повеќе странски државјани и лица со двојно државјанство, што западните земји и организациите за човекови права го оценуваат како политички мотивиран потег.(МИА)