Бил Клинтон ќе сведочи пред Конгресот за случајот „Епстин“

Поранешниот американски претседател Бил Клинтон се согласи да сведочи пред американскиот Конгрес во истрагата предводена од републиканците за починатиот осуден сексуален престапник Џефри Епстин, јавија американските медиуми.

Телевизијата Си-Ен-Ен и весникот „Њујорк Тајмс“ објавија дека Клинтон попуштил за да ја избегне заканата од постапка за непочитување на Конгресот, пренесе ДПА.

Клинтон претходно одбиваше да сведочи. Поранешниот демократски претседател и неговата сопруга Хилари Клинтон го обвинија републиканскиот претседавач на Комисијата за надзор на Претставничкиот дом, Џејмс Комер, за водење политички мотивирана истрага која била „буквално дизајнирана да резултира со нивно затворање“.

Првично беше нејасно дали Комер сега ќе ја прифати понудата на Клинтон и дали поранешниот претседател ќе успее да избегне судење.

Џефри Епстин, финансиер од Њујорк, со години раководел со мрежа за злоупотреба. Тој беше обвинет за сексуална злоупотреба на малолетни девојчиња на локации вклучувајќи ги Њујорк и Флорида. Епстин почина во затвор во 2019 година на 66-годишна возраст, пред да бидат обезбедени дополнителни пресуди.

Обемните врски на Епстин меѓу политичката и бизнис елитата ги подгреаја шпекулациите за опсегот на скандалот и вмешаноста на истакнати личности.

Минатата година, по долготраен отпор од страна на американскиот претседател Доналд Трамп, Конгресот го принуди Министерството за правда да почне со објавување документи и фотографии поврзани со долгогодишните истраги. Трамп и Бил Клинтон се меѓу високопрофилните личности кои се поврзуваа со Епстин во 1990-тите и почетокот на 2000-тите. Не постојат докази кои ги поврзуваат со криминалните активности на Епстин.