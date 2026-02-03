НБА: Филаделфија е во серија, Клиперси во криза

– Екипата на Филаделфија рано утрово го совлада тимот на Лос Анџелес клиперс на гостински терен со 128:113.

Со по 29 постигнати поени најефикасни на натпреварот беа, крилниот центар на Клиперс, Каваи Леонард, и бекот на Сиксерси, Тајрис Макси.

Филаделфија ја забележа својата четврта победа по ред и 28. во сезоната. Тимот е шести на табелата во Источната конференција. Клиперси (23 победи) се на деветтото место на Западот.

На другите два натпревара во НБА-лигата играни ноќеска:

Индијана – Хјустон 114:118

Мемфис – Минесота 137:128.