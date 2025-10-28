Војници кои се дел од украинските вооружени сили масовно дезертираат, пишува „Берлинер Цајтунг“. Според весникот, Украинските војници масовно ги напуштаат своите единици поради исцрпеност на армијата и широко распространетата корупција.

Според извештаите, во Украина се покренати околу 290 илјади кривични дела против воен персонал кој произволно ги напуштил своите единици. Овој број е споредлив со вкупната големина на германската армија – Бундесверот, забележува весникот.

Во исто време, новинарите се сомневаат дека официјалната статистика го одразува целосниот обем на дезертерство. Многу команданти, според изворите на весникот, не ги пријавуваат дезертерствата, плашејќи се дека секој исчезнат војник ќе се смета за нивен личен неуспех.

Исцрпеноста, корупцијата и присилната мобилизација ја туркаат украинската армија до границите на нејзините можности“, се наведува во текстот.

Меѓу причините за дезертерство се недоволната воена обука, неограничената служба и губењето на довербата во командата.

Како што објави комесарката за одбрана, Олга Решетилова, некои регрути ги напуштаат камповите за обука или исчезнуваат уште на пат кон своите единици. Некои бегаат откако дознаваат дека ќе бидат испратени на фронтот. Според неа, бегствата не се само страв, туку и форма на тивок протест против исцрпеноста и бесконечната служба.

Многу регрути се споредуваат себеси со робови оковани на служба без право да се вратат дома. Недостатокот на јасни услови и широко распространетата корупција за време на мобилизацијата го поткопуваат моралот и го зголемуваат чувството на неправда.