 Skip to main content
28.10.2025
Република Најнови вести
Вторник, 28 октомври 2025
Неделник
Прес-конференција на министерката за финансии

Зголемување на пензиите се очекува и следната година

Економија

28.10.2025

Министерката за финансии, Гордана Димитриеска – Кочоска очекува дека и следната година ќе има раст на пензиите имајќи предвид дека просечната плата природно ќе се зголемува.

На прес-конференција во Владата, на која беше презентиран Предлог-буџетот за 2026 година, министерката за финансии рече дека согласно сегашните пресметки се очекува во март да порастат пензиите за илјада денари, а за септември дополнително Владата ќе одлучи дали зголемувањето ќе биде линеарно. 

Илјада денари добија сега пензионерите, согласно пресметките исто толку ќе биде и во март следната година и во септември исто така имајќи предвид дека просечната плата природно ќе расте. Поради недостигот на работна сила и целиот природен процес што се случува во економијата очекуваме дека ќе има раст на пензиите и понатаму, но ќе биде согласно законот, изјави Димитриеска-Косчока. 

Поврзани вести

Економија  | 15.10.2025
Продлабочување на соработката за поголема транспарентност и ефикасност во управувањето со јавните средства
Економија  | 06.10.2025
Пензионерите ќе можат да работат без да им се чепка пензијата
Македонија  | 26.09.2025
Мицкоски: Од први октомври покачување на пензиите, следното зголемување напролет
﻿