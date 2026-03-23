Американските војници го губат моралот: Не сакаме да умреме за Израел и да бидеме политички пиони

clay-banks-on-unsplash

Американските војници почнале масовно да ги доведуваат во прашање целите на американската операцијата во Иран, објавува „Хафингтон пост“.

Според публикацијата, вознемиреноста кај војниците расте поради стрес, безбедносни проблеми и нејасните цели на американските воени акции и цели.

Не сакаме да умреме за Израел – не сакаме да бидеме политички пиони“, цитира „Хафингтон пост“ еден припадник на американската војска.

Воените службеници забележуваат недостаток на јасно планирање на акциите и предупредуваат против спроведување копнена операција на територијата на Исламската Република.