Статистиката покажува дека „Кралевите“ не се фаворизирани од судиите

Реал Мадрид ќе поднесе жалба за суспензијата на играчот од средниот ред Федерико Валверде по неговото исклучување во 29. коло од Ла Лига против Атлетико Мадрид (3:2).

Статистиката од овој меч покажува дека „Кралевите“ не се фаворизирани од судиите како што се мисли. Фудбалерите на Реал Мадрид направија само два фаула на целиот меч, но зза тоа беа „наградени“ со еден жолт и еден директен црвен картон.

Во 77. минута од мадридското дерби, 27-годишниот Уругваец, во обид да дојде до топката, го удри Алекс Баена во ногата на центарот на теренот, предизвикувајќи играчот од средниот ред на Атлетико да падне на земја. Судијата Хозе Мунуера Монтеро му покажа директен црвен картон на Валверде.

ВАР не го повика судијата да ја прегледа снимката и евентуално да ја преиначи одлкуата.

Според „Марка“, во извештајот од натпреварот, судијата изјавил дека Федерико „бил исклучен затоа што шутирал противнички играч со прекумерна сила и без да биде во дофат на топката“.

Ваквото прекршување на прописите носи суспензија од два натпревара. Затоа, Валверде би можел да го пропушти не само натпреварот на гости против Мајорка, туку и домашниот натпревар против Џирона.

Реал Мадрид ќе поднесе жалба за суспензијата на својот заменик-капитен, без разлика дали станува збор за еден или два натпревара.