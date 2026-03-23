Поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток

Европската автоиндустрија се подготвува за голем удар и загуби

23.03.2026

Европската автомобилска индустрија се подготвува за голем економски удар и големи загуби ,„пишува „Блумберг“.

Според изданието, 24% од европските добавувачи на автомобили очекуваат загуби оваа година, а 76% проценуваат профит од не повеќе од 5% – ниво кое е недоволно за инвестиции и развој.

„Фолксваген“ затвора 50.000 работни места

Добавувачите страдаат од зголемени трошоци за енергија поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток.

Медиумот коментира дека повеќе од 100 илјади работни места се изгубени во овој сектор во Европа во последните две години. Големи компании како што се „Continental“, „Robert Bosch“ и „ZF Friedrichshafen“ најавија намалување на персоналот или реструктуирање.

Поврзани вести

Свет  | 19.03.2026
Војната против Иран ги надминува сите: Ова се најголемите енергетски кризи во историјата
