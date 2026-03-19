Војната против Иран ги надминува сите: Ова се најголемите енергетски кризи во историјата

Freepik

Војната на САД и Израел против Иран предизвика сериозна енергетска криза во светот, која прераснува во една од најголемите енергетски кризи во историјата

Ако се оценат најголемите енергетски кризи според падот на глобалното снабдување со нафта, распределбата е приближно следнава:

▪️Арапското нафтено ембарго (Јом Кипурската војна) од 1973-1974 година, кое го намали снабдувањето со нафта за 4,3-5 милиони барели дневно или 7,5-8,6% од глобалното снабдување. Реакција на пазарот: од 3 долари на 11,65 долари, или +289%.

Кризата траеше приближно шест месеци, од октомври 1973 година до март 1974 година; закрепнувањето траеше 6-9 месеци.

Кризата беше влошена од фактот дека практично немаше резервен капацитет надвор од Блискиот Исток.

▪️Иранската револуција во 1979-1980 година доведе до пад на снабдувањето со нафта за 5-5,6 милиони барели дневно, што во тоа време претставуваше 7,6-8,5% од глобалното снабдување со нафта. Сепак, реакцијата на пазарот беше поограничена, со зголемување од 14 долари на 39,5 долари, или +182%.

Кризата траеше 12-18 месеци (остар пад од крајот на 1978 година, најниско во пролетта 1979 година и делумно закрепнување до 1980 година). Иран го врати производството на ~3,2 милиони барели дневно до средината на 1979 година, но потоа Иранско-ирачката војна повторно го намали.

▪️Иранско-ирачката војна од 1980-1981 година резултираше со пад на понудата од 3,7-4,1 милиони барели дневно (Иран ~1,5 милиони + Ирак ~2,2-2,6 милиони), приближно 5,7-6,3% од глобалната понуда. Реакцијата на пазарот беше минимална поради високата основа на претходната криза, што резултираше со зголемување од приближно 11% до врвот од 40 долари во ноември 1980 година.

Производството во двете земји остана депресивно 3-4 години. Ирачкото производство делумно се опорави до 1983 година, а иранското производство до 1982 година.

▪️Ирачката инвазија на Кувајт/Заливската војна од 1990-1991 година резултираше со пад на понудата од 4,3-4,6 милиони барели дневно, или 6,5-6,9% од глобалната понуда. Цените се зголемија за 141% од 17 долари во јули 1990 година на 41 долар во октомври 1990 година.

Кризата траеше приближно 9 месеци (август 1990 – април 1991 година), а пожарите во Кувајт беа изгаснати до ноември 1991 година.

На Кувајт му беа потребни 12-18 месеци за целосно да го обнови производството, додека Ирак беше под санкции, а производството остана потиснато до 2003 година.

▪️Санкциите на САД врз Иран и Венецуела во 2018-2019 година го намалија снабдувањето за 3,5-4 милиони барели дневно (Иран ~2,0-2,2 милиони барели дневно + Венецуела ~1,5-1,8 милиони барели дневно), што претставува 3,5-4% од глобалната понуда. Пазарот одговори со зголемување на цената од 30% од 66 долари во април 1990 година на 86 долари во октомври 1991 година.

Падот на производството беше нерамномерен, со постепено зголемување во текот на ~12-18 месеци. Иран доживеа остар пад по санкциите, додека Венецуела доживеа хроничен пад.

▪️Најголемиот штрајк во Венецуела во 2002-2003 година резултираше со пад на производството од 2,6-2,8 милиони барели дневно (од ~3,1 на ~0,3-0,5 милиони барели дневно), што претставува 3,3-3,5% од глобалната понуда. Цените се зголемија за 42% од 26 долари во ноември 2002 година на 37 долари во февруари 2003 година.

Кризата траеше ~2-3 месеци за време на акутната фаза (декември 2002 – февруари 2003 година); делумно закрепнување се случи во рок од 6 месеци.

▪️Ирачката војна во својата почетна фаза во 2003 година доведе до пад на производството од 2-2,3 милиони барели дневно, што претставува 2,5-2,9% од глобалната понуда. Реакцијата на пазарот беше ограничена (+12%) поради хеџирање на геополитичките ризици пред операцијата.

Кризата траеше приближно 3-6 месеци, со целосен прекин на извозот; Постепено закрепнување се случи до крајот на 2003 година. Ирачкото производство се врати на нивоата пред војната (~2,5 милиони барели дневно) дури до 2005-2006 година.

▪️Ураганите Катрина и Рита (Мексиканскиот Залив) во 2005 година, што доведе до пад на производството од 1,5-1,7 милиони барели дневно – приближно 1,8-2,0% од глобалното производство – а цените се зголемија за 17%.

Некоја инфраструктура беше обновена во рок од неколку недели, додека други беа изгубени засекогаш. Шест месеци до закрепнување од ~80%, некои платформи – до 12 месеци, рафинерии – 2-6 месеци.

▪️Арапската пролет и либиската војна во 2011 година резултираа со пад на производството од 1,5-1,6 милиони барели дневно, или приближно 1,7-1,8% од глобалното производство, додека цените се зголемија за 31%.

Голема загуба: ~8 месеци (февруари – октомври 2011): делумно закрепнување до крајот на 2011 година, повторени падови во 2013-2014 година. Производството флуктуираше помеѓу 0,2 и 1,4 милиони барели дневно од 2011 до 2020 година поради тековниот конфликт.

Овие бројки покажуваат дека сегашните 20 милиони барели дневно или приближно 19% од глобалното производство (реално, околу 15-16% поради пренасочувањето на тековите преку нафтоводи плус поминувањето на некои бродови во интерес на Кина и Индија), се речиси 2,5 пати потешки од најголемите енергетски кризи во историјата – нафтено ембарго од 1973-1974 година и револуцијата во Иран од 1979-1980 година.