Четврток, 19 март 2026
„Нов бран“ – Филм што ја раскажува приказната за една кинематографска револуција

Филмот „Нов бран“ (Nouvelle Vague) на режисерот Ричард Линклејтер претставува возбудливо и духовито патување во времето – во моментот кога група млади филмаџии ја променија историјата на киното.

Инспириран од создавањето на легендарниот филм „Без здив“ на Жан-Лик Годар, овој филм ја следи атмосферата, хаосот, страста и креативната енергија што стојат зад раѓањето на францускиот Нов бран, движење кое ги урна традиционалните правила на филмската уметност и отвори нови хоризонти за генерации режисери.

Со премиера на 19 март 2026, „Нов бран“ е истовремено комедија, драма и историска приказна, која со шарм и интелигентен хумор ја доловува една од највозбудливите епохи во светската кинематографија.


Кога младоста и храброста го менуваат киното

Дејството на филмот нè враќа во Париз на крајот од 1950-тите, време кога младите филмски критичари и ентузијасти решаваат да направат нешто што дотогаш никој не се осмелил.

Без големи буџети, без студиски правила и со камера во рака, тие започнуваат револуција.

Во центарот на приказната е создавањето на филмот „Без здив“, кој подоцна ќе стане симбол на новиот филмски јазик – брза монтажа, снимање на улица, природна глума и чувство на слобода што го освојува светот.

Филмот не е само реконструкција на историски настан. Тој е и љубовно писмо до киното, до креативноста и до младите луѓе кои веруваат дека уметноста може да го промени светот.


Силна актерска екипа

Во филмот настапуваат:
Guillaume Marbeck
Zoey Deutch
Aubry Dullin

Тие оживуваат една генерација уметници кои со ентузијазам, бунтовност и страст ги креирале темелите на модерната кинематографија.

Филм што ќе го сакаат и љубителите на кино и новата публика

Со својот карактеристичен стил, режисерот Ричард Линклејтер создава филм кој е истовремено забавен, интелигентен и инспиративен.

„Нов бран“ не е наменет само за познавачите на филмската историја. Тој е филм за сите кои сакаат:
приказни за уметничка слобода динамични и духовити филмови cвистински приказни за луѓе кои се осмелиле да ги рекршат правилата.

Премиера: 19 март 2026
Времетраење: 105 минути
Земја: Франција / Велика Британија
Жанр: комедија, драма, историски

„Нов бран“ – филм за моментот кога киното стана слобода.

