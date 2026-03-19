Арагчи: Подготвени сме да ги дадеме животите за нашата земја без двоумење

Во интервју за „Ал Џезира“, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ја истакна непоколебливата посветеност на лидерите на земјата за одбрана на националните интереси по секоја цена. Дипломатот истакна дека политичкиот систем на Иран се карактеризира со непоколеблива сила, а неговото раководство се придржува до принципот на давање приоритет на државните цели пред личната безбедност.
Според министерот Арагчи, американските и израелските сили напаѓаат цивилна инфраструктура без никакви ограничувања. Како што соопшти тој, 53 болници и бројни образовни институции веќе се нападнати. Највпечатлив пример е училиштето во Минаб, каде што во бомбардирањето беа убиени 175 ученици.
Како што вели Арагчи, покрај здравствените и образовните институции, цел на нападите се и банкарски филијали и станбени згради, а политички личности, цивили, научници и универзитетски професори исто така ги губат своите животи.
Министерот за надворешни работи нагласи дека никој не е имун на напади, вклучително и самите членови на највисокото раководство.
На прашањето на новинарот на „Ал Џезира“ дека и тој, како министер за надворешни работи, би можел да биде една од целите на атентат, Арагчи одговори:
Цврсто стоиме и работиме за интересите и целите на нашата земја. Не се двоумиме да ги дадеме нашите животи за ова, доколку е потребно. Не знам зошто Американците и Израелците сè уште не го разбрале ова. Исламската Република Иран има силна политичка структура со воспоставени политички, економски и социјални институции. Присуството или отсуството на едно лице не влијае на оваа структура“, истакна Арагчи.