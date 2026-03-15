Американски генерал кој ја водел програмата за вонземјани на Пентагон исчезнал во Ново Мексико

Генералот кој ја водеше програмата за НЛО на Пентагон исчезна во Соединетите Американски Држави, објави телевизијата „Си-Ен-Ен“.

Според телевизијата, пензионираниот генерал-мајор на американските воздухопловни сили, Вилијам Нил МекКасленд (68), исчезнал откако го напуштил својот дом во Албукерки на 27 февруари.

Неговиот телефон бил оставен дома и оттогаш офицерот не контактирал со своето семејство.

МекКасленд претходно ја водеше Истражувачката лабораторија на американските воздухопловни сили и беше дел од група која проучуваше неидентификувани воздушни феномени.