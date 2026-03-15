Недела, 15 март 2026
Aрбелоа ќе испадне најдобар тренер на Реал последниве години

Реал Мадрид ја забележа својата 11. победа под водство на Алваро Арбелоа.

„Кралскиот клуб“ вчера го победи Елче со 4:1 во 28. коло од Шпанското фудбалско првенство.

Вкупно, клубот од главниот град одигра 15 натпревари под водство на новиот тренер нема нерешен резултат, а покрај 11-те победи има и четири порази.

На 17 март, Реал Мадрид ќе го игра реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите на гости против Манчестер сити (првиот натпревар беше добиен со 3:0).

Во Ла Лига, Реал Мадрид е втор на табелата со 66 бода, бод помалку од лидерот Барселона и натпревар повеќе.

Поврзани вести

Фудбал  | 02.02.2026
Новиот тренер на Реал Мадрид призна: Не сум волшебник
Фудбал  | 13.01.2026
Oва е новиот тренер на „Кралевите“
