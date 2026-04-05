Диарио АС: Арбелоа ќе го напушти Реал на крајот од сезоната

Тренерот на Реал Мадрид, Алваро Арбелоа, ќе го напушти клубот на крајот од сезоната. Според „Диарио АС“, Шпанецот ќе ја задржи својата позиција само ако ја освојат Лигата на шампионите.

Арбелоа го презеде Реал Мадрид на 12 јануари по оставката на Чаби Алонсо.

Сегашниот тренер на Реал, играше за сениорскиот тим на „Кралевите“ од 2009 до 2016 година, има 238 настапи во сите натпреварувања. Тој освои осум титули со „Лос Бланкос“: две Лиги на шампиони, една шпанска Ла Лига и шпански Суперкуп, еден Суперкуп на УЕФА, едно Светско клупско првенство на ФИФА и две титули во Купот на кралот.

Арбелоа исто така играше за Ливерпул и Вест Хем.

