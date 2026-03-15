Градоначалникот на Кочани Грозданов: Благодариме за секој живот што успеавте да го вратите од работ на бездната

Кочани денеска се заблагодари на лекарите, медицински тимови од земјата и странство, волонтери, хумани луѓе, амбасадите во земјата, државните институции и на министерствата кои учествуваа во спасување и хоспитализација на повредните во пожарот во кочанската дискотека „Пулс“, кој се случи пред една година. Градоначалникот на општина Кочани, Владко Грозданов во емотивниот говор на денешниот централен настан во рамките на одбележување на годишнатата од трагедијата во Кочани, во кој згаснаа 63 животи, а 193 млади луѓе беа повредени -„Кочани ви благодари“, рече дека „денес стоиме овде со тешки, но благодарни срца“.

-Стоиме со спомените на една ноќ што засекогаш ќе остане врежана во колективната меморија на Кочани. Ноќ во која болката го погоди нашиот град со сила што никој неможеше да ја замисли. Пожарот во „Пулс“ не беше само трагедија. Тој беше судир со најтешките човечки страдања. Во тие часови на ужас, нашите деца, нашите млади, се најдоа лице в лице со огнот и чадот. Лице в лице со страдањето се најдоа и оние кои се заколнале дека ќе го чуваат животот: лекарите, медицинските сестри, техничарите, болничарите, хуманите луѓе. Многумина од вас што сте денес тука, ги видовте раните од блиску… едноставно со еден збор – повеќе од хорор – рече Грозданов.

Tокму во тие најтешки моменти, според Грозданов, се случи нешто штo ние, во Кочани никогаш нема да го заборавиме.

-Ние не останавме сами! Од сите страни пристигна помош. Болниците во државата и во многу други држави ги отворија своите врати. Доктори и медицински тимови се ставија на располагање без двоумење. Амбулантни возила, полициски возила, армиски возила, хеликоптери, авиони појдоа кон непознати дестинации, носејќи ги нашите деца кон спас, кон нова надеж- вели Грозданов.

Градоначалникот на Кочани, Грозданов истакна дека болниците, клиниките во земјава, соседството и низ Европа ја презедоа битката за спас на повредените, а за нивните повреди како што рече „знаеме дека тие повреди се новитет и во науката“. Тој додаде дека Кочани никогаш нема ги заборави редицата на луѓе кои даруваа крв за повредните, како и на редицата од луѓе кои носеа храна, вода, намирници и ги нудеа своите домови за семејствата на повредните млади луѓе.