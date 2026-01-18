 Skip to main content
Американска инвазија на Гренланд „би го направила Путин најсреќниот човек на земјата“, рече шпанскиот премиер Санчез

Свет

18.01.2026

Facebook/Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Шпанскиот премиер Педро Санчез изјави во интервју за весникот „Вангардија“ дека евентуална американска инвазија врз Гренланд „би го направила Путин најсреќниот човек на земјата“.

Американска воена акција против огромниот арктички остров во Данска би му наштетила на НАТО и би ја легитимирала руската инвазија на Украина, нагласи Санчез.

Ако се фокусираме на Гренланд, морам да кажам дека американската инвазија на оваа територија би го направила Владимир Путин најсреќниот човек на светот. Зошто? Затоа што би го легитимирала неговиот обид да ја нападне Украина, рече тој во интервју за весникот „Вангардија“.

Ако САД употребат сила, тоа би била смртна казна за НАТО. Путин би бил двојно среќен.

