Под мотото „Во духот на дијалог“ утре почнува Светскиот економски форум во Давос

Светскиот економски форум по 56. пат ги собира водечките лидери од владата, бизнисот и граѓанското општество на годишен состанок во Давос, Швајцарија од 19 до 23 јануари 2026 година. Под мотото „Во духот на дијалог“, Давос 2026 треба да обезбеди непристрасна платформа за поврзување на лидерите за да се соочат со заедничките предизвици и да поттикнат иновации што ја дефинираат иднината.

Во време на длабоки геополитички, технолошки и општествени промени, годишниот состанок на Светскиот економски форум обезбедува непристрасна платформа за дијалог, соработка и дејствување.

Во клучен момент за глобалната соработка, Светскиот економски форум ќе собере близу 3.000 меѓусекторски лидери од над 130 земји. Обележувајќи рекордни нивоа на владино учество, се очекува да учествуваат 400 врвни политички лидери – вклучувајќи близу 65 шефови на држави и влади и шест од лидерите на Г7, заедно со речиси 850 од врвните извршни директори и претседатели во светот, и речиси 100 водечки еднорози и технолошки пионери.

Премиерот Христијан Мицкоски, во божиќното интервју за ТВ Алфа најави дека ќе учествува на Светскиот економски форум во Давос.

Повеќе од пет децении, Форумот ги собира лидерите од бизнисот, владата, граѓанското општество, меѓународните организации, академијата и следната генерација лидери за да ги разберат глобалните предизвици и заедно да го движат светот напред. Овогодишната програма, како што е најевено, се темели на тоа наследство, обликувано од тековната работа на Форумот и најновите глобални случувања и револуционерни иновации.

Низ сесии за геополитика и раст, Давос ќе истражи како соработката може да се обнови во услови на оспорени норми, затегнати сојузи и еродирана доверба. Новите модели на соработка можат да отворат можности дури и кога долгогодишните претпоставки за безбедноста, суверенитетот и глобалната интеграција се превртуваат.

Од справување со геополитичкиот ризик и економската неизвесност до искористување на иновациите, дискусиите ќе се фокусираат на практични, ориентирани кон решенија патишта кои ја поддржуваат отпорноста, конкурентноста и инклузивниот раст, вклучително и одговорното распоредување на трансформативни технологии како што е генеративната вештачка интелигенција.