Форум за културна мобилност во КСП- Јадро

Focus 2026: Cultural Mobility Justice

28.04 (вторник) | 10-18ч / Моbility Info Poin

30.04 (четврток) | 11ч/ Презентации и дебата: Држејќи ја линијата: Практики, структури и солидарност во визуелните уметности

Секоја година On the Move организира Форум за културна мобилност со цел заеднички да се истражуваат трендовите во меѓународната уметничка и културна мобилност. Како уникатна платформа за знаење, мрежата соработува со своите членови и партнери за да дизајнира тематски панел-дискусии и да ги контекстуализира глобалните прашања поврзани со мобилноста. За овој Форум, On the Move со гордост соработува со еден од своите членови, Kooperativa – Regional Platform for Culture, мрежа на организации и национални платформи посветени на независната култура и современата уметност во Југоисточна Европа.

Фокус 2026: Правда во културната мобилност

Правдата во културната мобилност ги разгледува и ги оспорува системските нееднаквости што одредуваат кој може да се движи, создава и учествува во глобалниот културен пејзаж. Таа укажува на тоа како визите, економските нееднаквости и долготрајните колонијални, ableist и патријархални структури на моќ непропорционално ја ограничуваат мобилноста на уметниците и културните работници – особено на оние од маргинализирани заедници, со несигурни работни услови, семејни обврски или лични ограничувања, како и на оние од невeстерн контексти.

Овој пристап се залага за правичен пристап до ресурси, вклучувајќи визи, финансирање, информации и професионални (дигитални) можности, додека ги засилува гласовите на оние што се најпогодени од неправдите во мобилноста. Тој бара алтернативни пристапи кон курирање, културна размена и демонтирање на институционалните бариери што ја одржуваат нееднаквоста. Во суштина, правдата во културната мобилност има за цел да ги преосмисли и прераспредели односите на моќ во глобалната циркулација, обезбедувајќи мобилноста да стане основно право, наместо привилегија резервирана за малкумина.

Изданието на Форумот за 2026 година ќе ги истражува овие системски нееднаквости, анализирајќи како мобилноста во културниот сектор ги зајакнува постојните разлики и нерамнотежи.

Оваа посета ги истакнува искуствата на солидарност, меѓусебна поддршка и самоорганизирање во рамките на скопската визуелна уметничка сцена. Почнувајќи со посета на СЦ Дуња и продолжувајќи кон Јадро, учесниците истражуваат како неформалните мрежи, самоорганизираните иницијативи и иновативните структури ја одржуваат уметничката пракса и професионалниот живот како одговор на локалните предизвици. Средбите со уметници од различни генерации и практики нудат поширока слика за сцената што преживува, се адаптира и се реорганизира преку колективно дејствување.