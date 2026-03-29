„Ако ви треба нешто земете, ќе платите по војната“: Дуќан во Техеран објави порака на солидарност во масовните напади

Американско-израелската војна против Иран трае веќе еден месец, а секојдневните интензивни напади предизвикаа огромно оштетување врз цивилната инфраструктура во Исламската Република.

Во такви услови на силен воен притисок од американско-израелската коалиција, Иранците ја покажуваат својата солидарност едни со други.

Така, една продавнца во Техеран на својата врата објави известување која предизвика голема поддршка и пофални зборови:

Ако ви треба нешто, земете го. Ако немате сега, платете го по војната, вели пораката.

