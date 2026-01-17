Ајатолахот Хамнеи призна дека илјадници луѓе биле убиени за време на протестите

Врховниот лидер на Иран за прв пат јавно призна дека илјадници луѓе се убиени, „некои на нехуман, дивјачки начин“, за време на неодамнешните протести.

Насилниот одговор на немирите одзеде 3.090 животи, според новинската агенција Ирански активисти за човекови права (HRANA) со седиште во САД, додека некои активистички групи проценуваат дека бројот на жртви е многу поголем.

Прекинот на интернет го отежна добивањето јасни информации.

Во говорот во саботата, ајатолахот Али Хамнеи рече дека илјадници луѓе се убиени и ги обвини САД за смртните случаи.

Американскиот претседател Доналд Трамп неодамна ги повика иранските демонстранти да „продолжат да протестираат“ и се закани со воена интервенција доколку безбедносните сили ги убијат.

Протестите, кои започнаа на 28 декември поради економски проблеми, се претворија во повици за крај на владеењето на врховниот лидер на Иран.

Иранската влада ги нарече демонстрациите „немири“ поддржани од непријателите на Иран.

Демонстрантите беа пречекани со смртоносна сила, а видеата од безбедносните сили кои пукаат врз демонстрантите беа потврдени и од персиската служба на BBC и од BBC Verify.