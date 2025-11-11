Аеродромски автобус влета во перон на аеродромот Вашингтон Далес – 18 повредени

Аеродромски автобус што превезувал патници влета во перон на меѓународниот аеродром Вашингтон Далес вчера попладне, при што беа повредени 18 лица и тие беа префрлени во болница, соопштија официјални лица, пренесува АП.

Автобусот ги превезувал патниците помеѓу терминалот и авионот, удрил во перонот околу 16:30 часот на Меѓународниот аеродром Вашингтон Далес, додека се приближувал кон зградата, соопшти Управата за метрополитенски аеродроми во Вашингтон.

Перонот е точката каде што возилото запира за да им овозможи на патниците да влезат во чекалната.

18 people sent to the hospital after mobile lounge crashes at Washington D.C.-area airport https://t.co/todeF09usn — CTV National News (@CTVNationalNews) November 11, 2025

Повредените патници не се во животна опасност, бидејќи претрпеле само повреди и биле однесени во болница од страна на Противпожарната служба. И покрај несреќата, „аеродромот е отворен и работи нормално“, се вели во соопштението на Управата.

Според веб-страницата на аеродромот, има 19 автобуси кои можат да превезат до 102 патници, со должина од приближно 16,5 метри и ширина од 4,9 метри.