 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник
Став на ВМРО-ДПМНЕ

Никој не сака да биде дел од губитичкиот тим на Филипче

Македонија

11.11.2025

Кадровските промени доцнат во СДС затоа што никој не сака да биде дел од губитничкиот тим на Филипче.Ароганцијата, предавствата и лошите политики кои ги водеше Филипче, заедно со неговите претходници Ковачевски и Заев, им се удрија од глава, велат во ВМРО-ДПМНЕ.

Видни големи поддржувачи на СДС, според информациите кои стигнаа до нас, одбиле да бидат дел од раководството на СДС, само затоа што не сакале да бидат дел од партијата која некогаш беше државотворна партија, а сега спадна на едвај 120 илјади гласови, за кои заслужен е директно Венко Филипче, а и неговите претходници Ковачевски и Зоран Заев.

Дел од овие луѓе со кои Филипче се има видено изминатиов период, не сакале да бидат дел од раководството на СДС, само затоа што не го гледаат Филипче како нивен предводник во СДС.

Очигледно е дека во СДС има проблем во делот на консолидација, а тој проблем е директно Венко Филипче.

Единствено решение и излез од ситуацијата во која се наоѓа СДС е Филипче да си поднесе оставка, а СДС да почне со внатрешни реформи

Поврзани вести

Македонија  | 10.11.2025
Нема ништо од најавените реформи на Филипче во СДСМ
Македонија  | 10.11.2025
Манасиевски: Дали е точно дека никој не сака да му се нафати на Филипче да му биде во раководството на СДС?
Македонија  | 08.11.2025
На Македонија и треба силна опозиција, СДСМ да ја прекине папочната врска со Заев и Филипче
﻿