22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Аеродромите во Москва привремено затворени за сообраќај поради напад со дронови

Свет

22.02.2026

Ограничувања за летови се воведени од безбедносни причини на четири московски аеродроми, објави денеска рускиот регулатор за воздухопловство „Росавијација“, по нападот со беспилотни летала врз руската престолнина.

 – На аеродроми Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметјево воведени се привремени ограничувања за пристигнување и заминување на авиони. Ограничувањата се неопходни за да се обезбеди безбедноста на летовите, се вели во соопштението на „Росавијација“.

Во меѓувреме, градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, изјави дека силите за воздушна одбрана на руското Министерство за одбрана собориле вкупно десет беспилотни летала што летале кон руската престолнина

﻿