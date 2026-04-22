Се проширува капацитетот на ОУ „Крум Тошев“ во Гази Баба

Во изминатиот период посетив поголем број општини и извршив увид во тековни градежни активности за подобрување на образовната инфраструктура. Јавноста има прилика да види дека секаде на територијата на Македонија се инвестира во подобри услови за настава. Без селективност и било какви поделби на рурални и урбани средини, етнички средини и така натаму, вложуваме секаде каде што има нотирана потреба, бидејќи сите ученици заслужуваат еднакви услови и пристап до квалитетно образование.

Ова го истакна министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска, која денес заедно со градоначалникот на општина Гази Баба, Бобан Стефковски извршија увид во активностите за проширување на капацитетот на основното училиште „Крум Тошев“ во с. Трубарево. Станува збор за инвестиција вредна 23 милиони денари, обезбедени од Владата.

Се доградуваат 3 училници и тоалет, се прошируваат наставничката канцеларија и мензата. Ова е една од оние инвестиции кои ги финансира Владата врз основа на поднесени барања од локалните самоуправи преку повиците за финансирање на капитални инфраструктурни проекти. Инвестицијата ќе се заокружи на почетокот на следната година“, рече Јаневска, додавајќи дека во моментов МОН, Владата и општините финансираат над 80 проекти со кои се подобруваат условите за настава и за работа во училиштата.

Потсети дека уписите на првачињата започнуваат во мај, со достава на документација – потврда за направен офталмолошки преглед, за направен стоматолошки преглед и потврда за примени вакцини, до соодветното училиште каде детето припаѓа по реонизација.