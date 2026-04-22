АХВ: Во земјава не е увезена спорната бебешка храна на „Хип“ која беше повлечена од австрискиот пазар

На македонскиот пазар нема небезбедна храна за бебиња од брендот „Хип“ – соопштија денеска од Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ).

Оттаму велат дека АХВ до овој момент нема добиено нотификација преку Системот за брзо известување за небезбедни производи на Европската Унија дека во земјава е пласирана спорната кашичка од морков и компир на брендот „Хип“, која пред неколку дена од безбедносни причини беше повлечена од познат синџир супермаркети во Австрија поради наводно присуство на отров за глувци.