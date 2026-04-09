09.04.2026
Четврток, 9 април 2026
Паркирањето во Центар за Велигден бесплатно за граѓаните

09.04.2026

Паркирањето во Општина Центар за време на Велигденските празници ќе биде без наплата за сите граѓани. На 10.04. (петок), 12.04. (недела) и 13.04.2026 година (понеделник) граѓаните ќе можат да паркираат без надомест на сите паркиралишта со кои стопанисува ЈП Паркинзи на Општина Центар. Исклучок од ова се затворените паркиралишта со автоматска наплата „Дилајла“, „Трготекстил“; и „Палома Бјанка“; каде што наплатата ќе се одвива согласно редовниот режим.

Согласно програмата за неработни денови за 2026 година, 11.04.2026 година (сабота) е работен ден и следствено на тоа паркиралиштата со кои стопанисува ЈП ПОЦ ќе работат со вообичаено работно време.

Депото на „Пајак“ службата на ЈП ПОЦ ќе работи 24/7 за време на празниците. Редовната наплата за паркирање на паркиралиштата и издавање на договори во Дирекцијата на ЈП ПОЦ ќе продолжи на 14.04.2026 година (вторник) со вообичаено работно време.

Поврзани вести

Останати спортови  | 05.04.2026
Душица Јанковиќ е победничка на 14. Женска трка во Скопје на која учестуваа повеќе од 3.400 припаднички на понежниот пол
Сцена  | 05.04.2026
Lord Of The Dance на 7 април во Скопје со ново ексклузивно шоу за прослава на својата 30-годишнина
Култура  | 31.03.2026
Популарната американска писателка на психолошки трилери Сара Пеканен доаѓа во Скопје на 25 април