 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Мицкоски: Започнува доградба на ООУ „Гоце Делчев“ во Аеродром

Скопје

05.05.2026

Уште еден ден, уште еден нов проект, уште една нова доградба на училиште. Тоа е практично нашата инспирација овие речиси две години откако сме избрани како влада, што повеќе проекти, што повеќе додадена вредност во квалитетот на животот на граѓаните,изјави денеска премиерот Мицкоски.


Би сакал да ја искористам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот, на членовите на советот, коишто ја поддржуваат работата на градоначалникот, на администрацијата во Општина Аеродром, на министерката, на Министерството за образование и наука и се разбира на пратениците коишто доаѓаат од Општина Аеродром, од Изборната единица 1, членовите на Влада, коишто сите заедно допринесуваат да овие проекти се реализираат, за да можат, се разбира, нашите најмили дечињата да добијат соодветни услови за образование, за стекнување знаење, бидејќи тие се нашата иднина и тие се тие коишто треба утре да ја водат оваа наша заедничка Македонија. 
Така што, уште еднаш честитки, еве нека ни е аирлија и што побргу да биде готов овој проект. 

Поврзани вести

Македонија  | 04.05.2026
Kaко изгледале последните моменти од животот на Гоце Делчев
Македонија  | 04.05.2026
Филипче или не знае што говори или не живее во Македонија: Вели дека никаде од Бугарија не чул дека го негира нашиот идентитет
Македонија  | 04.05.2026
Наместо почит за Гоце Делчев, на историски датум Филипче со дневно-политички пресметки