 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Британскиот јазик со честитка: Богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе ми остане засекогаш

Македонија

05.05.2026

Британскиот амбасадор во земјата Метју Лосон го честита Денот на македонскиот јазик преку видеообраќање на македонски јзик.

Веќе сум четврта година од мојот мандат како британски амбасадор и покрај дипломатските обврски што ги имам, секојдневно уживам користејќи го македонскиот јазик како алатка за комуникација со Владата, институциите, медиумите, невладиниот сектор и пријателите што ги стекнав во оваа прекрасна земја – наведува Лосон во видеообраќањето на македонски јазик на својот фејсбук-профил.

Лосон наведува дека богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе му остане засекогаш.

Богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе ми остане засекогаш – го носам со себе читајќи ги преводите на Вилијам Шекспир од Драги Михајловски, слушајќи македонски песни и користејќи го јазикот во секоја пригода. Честит Ден на македонскиот јазик – наведува Лосон.

Поврзани вести

Македонија  | 05.05.2026
Мицкоски: Македонскиот јазик не е само средство за комуникација, туку жив сведок на вековната историја
Култура  | 01.04.2026
Мултимедијален проект „Магичниот круг на детството“ во Загреб: Македонскиот јазик е најголема културна татковина која нема граници, а неговото пренесување меѓу генерациите е важен културен елемент
Македонија  | 26.03.2026
Мицкоски: Македонскиот јазик е официјален јазик, а Законот за правична застапеност ги помина сите филтри вклучително и на Венецијанска комисија