Британскиот јазик со честитка: Богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе ми остане засекогаш

Британскиот амбасадор во земјата Метју Лосон го честита Денот на македонскиот јазик преку видеообраќање на македонски јзик.
Веќе сум четврта година од мојот мандат како британски амбасадор и покрај дипломатските обврски што ги имам, секојдневно уживам користејќи го македонскиот јазик како алатка за комуникација со Владата, институциите, медиумите, невладиниот сектор и пријателите што ги стекнав во оваа прекрасна земја – наведува Лосон во видеообраќањето на македонски јазик на својот фејсбук-профил.
Лосон наведува дека богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе му остане засекогаш.
Богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе ми остане засекогаш – го носам со себе читајќи ги преводите на Вилијам Шекспир од Драги Михајловски, слушајќи македонски песни и користејќи го јазикот во секоја пригода. Честит Ден на македонскиот јазик – наведува Лосон.