 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава на министерот за транспорт Александар Николоски од протестот на превозниците

Клинички центар добива две монтажни катни гаражи, нови 500 паркинг места

Скопје

26.01.2026

Фејсбук профил на Орце Ѓорѓиевски

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски денеска заедно со министерот за здравство, Азир Алиу, како и со стручните тимови од ЈП „Градски паркинг“ и Град Скопје, одржаа координациски состанок со кој официјално се отпочнува процесот за изградба на две монтажни катни гаражи во рамки на Клиничкиот центар.

Со реализацијата на овој проект кој ќе го изведува градот Скопје, ќе се обезбедат околу 500 нови паркинг места, со што конечно се става крај на долгогодишниот хаос со паркирањето во и околу Клиничкиот центар. Ова е конкретно, функционално и трајно решение кое директно ќе го олесни секојдневието и работата на здравствените работници, но и пристапот на пациентите од целата држава кои секојдневно доаѓаат на лекување. Изградбата на монтажните гаражи ќе овозможи подобра организација на сообраќајот, слободен и непречен пристап за итната медицинска помош и поголема безбедност за сите учесници во сообраќајот, со почитување на јавниот простор и современите урбанистички стандарди, објави Ѓорѓиевски.

Посочува дека овој важен инфраструктурен зафат е во координација со премиерот Христијан Мицкоски и претставува јасен сигнал за заедничка посветеност кон решавање на реалните проблеми на граѓаните и унапредување на здравствениот систем.

Со заедничка работа, координација и јасна визија, чекор по чекор градиме функционални и одржливи решенија во интерес на граѓаните. Ова е само дел од она што следува. Скопје ја живее новата ера, нагласува градоначалникот на Град Скопје.

Поврзани вести

Македонија  | 26.12.2025
Алиу очекува во првата половина од 2026 година да има смарт паркинг и катна гаража во Клиничкиот центар
Здравје  | 27.09.2025
Алиу: Со заеднички дијалог со Синдикатот на клинички центар го унапредуваме статусот на здравствените работници
Македонија  | 29.08.2025
Кој бил „преку Ѓока“? Вреди и ДУИ се скараа за паркингот на Клинички центар
﻿