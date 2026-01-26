Мицкоски: Инфраструктурен зафат во индустриската зона во Куманово за привлекување нови инвестиции и развој на локалната економија

Изградбата на водоводна, фекална и атмосферска канализација во индустриската зона Речица, во Кумановско, ќе привлече нови инвестиции и ќе придонесе за раст на локалната економија, објави денеска на социјалните мрежи претседателот на Владата, Христијан Мицкоски во делот „проекти за трајна промена-темели за сигурна иднина.

Изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација, изградба на дел од внатрешни сообраќајници, воспоставување на режим на сообраќај и осветлување на дел од внатрешни сообраќајници во индустриска зона Општина Куманово. Во тек е голем инфраструктурен зафат во индустриската зона во Куманово – инвестиција вредна 210.612.489 денари, финансирана од Владата преку Министерството за транспорт и врски, објави премиерот.

Во објавата се наведува дека се работи на изградба на водоводна, фекална и атмосферска канализација, како и нови внатрешни улици со поставување на сообраќајна сигнализација и јавно осветлување.

Со проектот, како што се наведува, индустриската зона добива подобра инфраструктурна основа, поголема функционалност и подобри услови за привлекување нови инвестиции и развој на локалната економија.