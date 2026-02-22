Интензивни работи на булеварот „Македонија“: Скопје ја добива првата подземна сообраќајница

Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски најавува забрзана реализација на проектот и подобрување на сообраќајната функционалност во централното градско подрачје

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, заедно со премиерот Христијан Мицкоски, извршил увид во градежните активности на булеварот „Македонија“, проект што треба да ја донесе првата подземна сообраќајница во главниот град.

Како што информира Ѓорѓиевски преку објава на социјалните мрежи, работите се одвиваат со засилена динамика, со ангажман на голем број градежни машини и работници, вклучително и во вечерните часови, со цел да се избегнат дополнителни сообраќајни застои.

Според него, станува збор за проект кој подолг период бил во застој, а сега добива јасна временска рамка и нов импулс за реализација. Иако третата фаза – подземната сообраќајница – е веќе изградена, нејзиното целосно ставање во функција е условено со завршување на сите предвидени етапи.

Првата фаза, која започнала пред неколку недели, опфаќа реконструкција и рехабилитација на постоечкиот коловоз, како и проширување на одредени сообраќајни ленти за подобрување на проточноста. Активностите се реализираат на булеварот „Борис Трајковски“, улиците „11 Октомври“ и „Пролет“, како и на дел од булеварот „Македонија“ што се поврзува со следната фаза од проектот.

Во рамки на оваа етапа е предвидено и проширување на улицата „Пролет“, на потегот од Полициската станица „Пролет“ до Тутунскиот комбинат, со дополнителна сообраќајна лента. Раскрсницата ќе биде уредена со нови сообраќајни острови, со цел зголемување на безбедноста за сите учесници во сообраќајот.

Ѓорѓиевски најавува и воведување еднонасочен режим на сообраќај на одредени делници, како и поставување нови современи семафори на раскрсницата меѓу булеварот „Борис Трајковски“ и улицата „11 Октомври“.

Во наредните фази се планира изградба на кружен тек кај „Нова Македонија“, како и уште два кружни тека на потегот меѓу булеварот „Кочо Рацин“ и улицата „Јордан Мијалков“, заедно со проширување на булеварот „Св. Кирил и Методиј“.

Паралелно со патната инфраструктура се изведува и атмосферска канализација, со поставување на повеќе од 60 шахти и сливници, што треба да придонесе за поодржлива урбана мрежа.

Според најавите, подземната сообраќајница ќе располага со шест ленти – четири за двосмерен сообраќај и две наменети за јавен превоз, како и дополнителни пешачки патеки. Со нејзиното пуштање во употреба се очекува значително намалување на метежот и поефикасно движење низ центарот на градот.