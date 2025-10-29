 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Ѓорѓиевски: Благодарам ВРЕДИ за огромната поддршка

Скопје

29.10.2025

Фејсбук профил на Орце Ѓорѓиевски

Кандидатот за градоначалник на Град Скопје на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски вечерва истакна дека на покана на градоначалникот на општина Чаир, Изет Меџити се одржал настан, на кој уште еднаш била потврдена заедничка соработка за вториот круг од локалните избори за главниот град.

Благодарам ВРЕДИ за огромната поддршка! Вечерва, на покана на градоначалникот на општина Чаир, Изет Меџити, се одржа силен и обединувачки настан на кој уште еднаш ја потврдивме нашата заедничка соработка за вториот круг од локалните избори за Град Скопје, објави Ѓорѓиевски на Фејсбук.

