Ѓорѓиевски: Благодарам ВРЕДИ за огромната поддршка

Благодарам ВРЕДИ за огромната поддршка! Вечерва, на покана на градоначалникот на општина Чаир, Изет Меџити, се одржа силен и обединувачки настан на кој уште еднаш ја потврдивме нашата заедничка соработка за вториот круг од локалните избори за Град Скопје, објави Ѓорѓиевски на Фејсбук.