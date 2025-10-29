 Skip to main content
Почна мандатот на новиот Совет на Град Скопје

Скопје

29.10.2025

Даме Димитровски, кој на локалните избори ја предводеше советничката листа за Град Скопје на ВМРО-ДПМНЕ, објави дека денеска официјално започна нивниот мандат во Советот на Градот.

Ова не е само формален почеток, туку почеток на нов начин на работа. Советот ќе функционира јавно, транспарентно и отчетно, со единствена цел: во служба на граѓаните на Скопје. ️ Ќе поставиме темелни политики кои ќе донесат ред, функционалност и квалитетен живот во градот, вели Димитровски.

Посочува дека ќе бидат гласот на секој скопјанец, за секоја општина и маало.

Димитровски додава дека почнуваат со работа одговорно, посветено и со визија.

