Почна мандатот на новиот Совет на Град Скопје

Фејсбук профил на Даме Димитровски

Даме Димитровски, кој на локалните избори ја предводеше советничката листа за Град Скопје на ВМРО-ДПМНЕ, објави дека денеска официјално започна нивниот мандат во Советот на Градот.

Ова не е само формален почеток, туку почеток на нов начин на работа. Советот ќе функционира јавно, транспарентно и отчетно, со единствена цел: во служба на граѓаните на Скопје. ️ Ќе поставиме темелни политики кои ќе донесат ред, функционалност и квалитетен живот во градот, вели Димитровски.

Посочува дека ќе бидат гласот на секој скопјанец, за секоја општина и маало.

Димитровски додава дека почнуваат со работа одговорно, посветено и со визија.