ВРЕДИ ќе учествува на лидерската средба, коалицијата поддржува укинување на техничката влада

ВРЕДИ ќе учествува на утрешната лидерска средба во Клубот на пратеници, во Скопје, свикана од премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски.

Како што информира на денешната прес-конференција координаторот на пратеничката група на ВРЕДИ, Беким Ќоку, коалицијата на лидерската ќе биде претставена од Биљал Касами.

-Ние ја прифативме поканата и одлучивме да одиме на таа лидерска средба. Таму ќе присуствуваме јас како координатор и Биљал Касами како еден од лидерите на ВЛЕН. Во поканата нема конкретни прашања, рече тој.

Во однос на Пржинската влада, Ќоку нагласи дека не и доликува на една земја која преговара за влез во ЕУ да има техничка влада.

-Во однос на Пржинската влада, ние мислиме дека веќе не е потребно истата техничка влада да постои уште, бидејќи таа е составена кога државата беше во криза, а ние немаме веќе кризен модус. Ова го докажавме како Влада и како администрација во организирањето на Локалните избори. Ние знаеме дека таа влада се составуваше и за да имаме покредибилни, фер и демократски избори, рече тој.

Ќоку истакна дека земјата докажала на Локалните избори дека и без Пржинска влада може да организира фер и демократски избори.

-Ние без Пржинска влада на Локалните избори докажавме дека не е потребна техничка влада за да имаме кредибилни, фер и демократски избори. Значи, не е потребно. Ние сакаме да сме дел од преговорите за Европска унија и не доликува, не е нормално една држава што е пред вратата на ЕУ да има таква техничка влада, што значи дека не е кредибилна да организира фер и демократски избори, рече тој.

Ќоку потенцира дека ВРЕДИ се уште нема одлучено за моделот на изборните единици.