„Вреди“: Реформите во високото образование даваат конкретни резултати

„Вреди“ оценува дека реформите во високото образование се материјализираат во практика, одразувајќи ги барањата на академската заедница и албанските универзитети, се вели во соопштението на партијата

Во таа насока, учеството на Првиот заменик-претседател на Владата, Беким Сали на панел-дискусијата организирана на Универзитетот „Мајка Тереза“ за институционална консолидација и законодавството во високото образование, го потврдува ангажманот за конкретна имплементација на реформите.

Фактот што правните предизвици на Универзитетот „Мајка Тереза“, вклучително и прашањата поврзани со Статутот, веќе се надминати, покажува дека реформите не останале само на хартија, туку се спроведува функционален модел кој гарантира стабилност, квалитет и универзитетска автономија“, се вели во соопштението.

„Вреди“ потенцира дека високото образование останува приоритет, со фокус на подобрување на условите за студентите и академскиот кадар, како и на градење силни институции кои придонесуваат за развојот на државата.